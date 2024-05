Redação GPS Bruna Biancardi surge com joia milionária em Cannes

Bruna Biancardi, conhecida por seu relacionamento com o jogador Neymar Jr., causou alvoroço no Festival de Cannes 2024, na França, ao desfilar com um deslumbrante colar da Chopard, feito com uma rubelita rosa brilhante e diamantes. Avaliado em USD 2,5 milhões, o equivalente a mais de R$ 12,8 milhões.

Não apenas a joia de Biancardi atraiu olhares, mas sua filha, fruto de seu relacionamento com Neymar Jr., também não passou despercebida. A pequena Mavie, com apenas 7 meses de idade, marcou presença ao lado da mãe no evento, ostentando um vestidinho da Fendi, avaliado em quase R$ 7 mil.

A passagem de Biancardi por Cannes também gerou outros comentário. A agência de fotos Shutterstock cometeu uma gafe ao confundi-la com outra figura vinculada ao craque Neymar Jr.: a atriz Bruna Marquezine, também sua ex-namorada.

O erro, ocorrido durante a divulgação de fotos do evento, rapidamente se tornou viral nas redes sociais, com internautas destacando o equívoco da agência e brincando com a situação.

“Eles só sabiam que era a Bruna do Neymar, sobrenome não importa”, brincou uma usuária do Instagram.

