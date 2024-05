Pedro Reis Agendão GPS: festas agitam a capital neste fim de semana

Mais um fim de semana na área e o GPS|Brasília chegou com o seu Agendão. Confira na nossa seleção qual é o melhor programa para você aproveitar, seja descansando, rindo ou virando a noite com muita música. O destaque é com certeza o Funn Festival, que traz grandes nomes do rap nacional na sexta-feira (17) e bastante sertanejo no sábado (18). Veja abaixo a lista completa.

Funn Festival 2024

Nos dias 17 e 18 de maio, o Estacionamento 9 do Parque da Cidade será palco de apresentações incríveis. Na sexta-feira, o line-up inclui Marcelo D2, Djonga, Criolo e Tasha e Trace, prometendo uma noite de rap. No sábado, é a vez de Eduardo Costa, Edson e Hudson, Gian e Giovani e Trio Parada Dura animarem o público com muito sertanejo.

Serviço:

Funn Festival 2024

Datas: sexta-feira (17) e sábado (18)

Onde: Estacionamento 9 do Parque da Cidade

Ingressos: site

Praiana Na Praia: Festa Pé na Areia

No dia 18 de maio, a partir das 16h, a Barraca do Coco, no Na Praia Parque, se transforma na “praia” perfeita para a festa Praiana. Com uma mistura de forró, samba e ritmos contagiantes, o evento contará com apresentações do DJ Chicco Aquino, o trio Mel de Lamparina, DJ Umiranda e o sexteto Caraivana.

Serviço:

Praiana Na Praia: Festa Pé na Areia

Data: 18 de maio, a partir das 16h

Local: Barraca do Coco, Na Praia Parque

Ingressos: disponíveis no site ou app

Brasília Game Festival

De 17 a 19 de maio, o Centro de Convenções Ulysses Guimarães recebe a segunda edição do Brasília Game Festival. Com início às 11h, o evento gratuito terá competições de sinuca, Fifa, Fortnite, Just Dance e muito mais, além de concursos de cosplay e k-pop. Famosos como Bak, Thurzin e Baianinho de Mauá marcarão presença.

Brasília Game Festival

Data: 17, 18 e 19 de maio

Local: Centro de Convenções Ulysses Guimarães

Horário: a partir das 11h

Site: www.brasiliagamefestival.com.br

Instagram: @brasiliagamefest

Eixão do Jazz: Tributo a Miles Davis

Neste domingo (19), o Eixão do Jazz homenageia Miles Davis com Paulo Black Quarteto, a partir das 12h na 207 Norte. Além do tributo, a programação inclui discotecagem em vinil e uma Jam Session imperdível. A Tropicália Feira de Vinil também estará presente, oferecendo raridades para os colecionadores.

Serviço:

Eixão do Jazz 2024 – 2ª Temporada

Data: domingo (19), às 12h

Onde: 207 Norte

Acesso: Gratuito

Eshta com Jade El Jabel

Na sexta-feira (17), às 19h, o Teatro Brasília Shopping será palco para a celebração dos costumes egípcios com a apresentação do grupo Eshta e a dançarina Jade El Jabel. O espetáculo, dividido em duas partes, começa com um show de dança do ventre e segue com uma palestra sobre Cultura e Romance no Egito.

Serviço:

Eshta com Jade El Jabel

Data: sexta-feira (17)

Horário: 19h

Local: Teatro Brasília Shopping

Classificação: livre

Ingressos: site

Sr. Candidato

Nos dias 18 e 19 de maio, a Companhia de Ilusão apresenta a tragicomédia “Sr. Candidato” no Teatro Brasília Shopping. As sessões ocorrem às 20h, com ingressos disponíveis via Sympla. A peça aborda a campanha eleitoral de um político em último lugar nas pesquisas, que recorre a situações absurdas e hilárias para tentar se eleger.

Serviço:

‘Sr. Candidato’, Cia de Ilusão

Datas: 18 e 19 de maio

Horário: 20h

Local: Teatro Brasília Shopping

Classificação: livre

Ingressos: Sympla

Cafe de La Musique On Tour

Neste sábado (18), a partir das 18h, a Torre de TV Digital recebe mais de 12 horas de música eletrônica com o Cafe de La Musique On Tour. Headliners como Ashibah, Liu e Meca vão animar a noite com projeções 3D e shows pirotécnicos. Os ingressos variam de R$120 a R$220 e estão disponíveis no site Digital Ingressos.

Serviço:

Cafe de La Musique – On Tour Festival

Onde: Torre de TV Digital (Setor Habitacional Taquari – Lago Norte)

Quando: sábado (18), a partir das 18h

Ingressos: site Digital Ingressos e nas lojas físicas Setemares

Informações: (61)99886-2999

