SIA irá receber novo estacionamento para veículos de grande porte

O Setor de Indústria e Abastecimento (SIA) terá um estacionamento destinado a veículos de grande porte. Esse estacionamento, localizado no Trecho 1, terá 24 vagas e será acompanhado de obras complementares essenciais, como drenagem pluvial, calçadas, acessibilidade, meios-fios e sinalização. As obras serão realizadas no período de 16 de maio a 14 de agosto de 2024.

Este estacionamento tem como objetivo atender aos setores produtivos da região, proporcionando espaço adequado para manobras e estacionamento em segurança, e com isso, desafogar o tráfego nas vias públicas.

“A mobilidade urbana é um dos pilares fundamentais para o desenvolvimento sustentável de uma cidade. Este projeto não apenas oferecerá mais opções de estacionamento, mas também contribuirá significativamente para a redução do congestionamento e para a segurança no trânsito”, afirma Bruno Oliveira, Administrador do SIA.

A empresa responsável pela execução do projeto é a Pollo/VP, e o investimento total para sua realização é de R$ 2.264.918,21.

“Nós estamos comprometidos em oferecer não apenas um espaço de estacionamento, mas sim uma solução abrangente que melhore a qualidade de vida dos trabalhadores e residentes locais”, afirmou o deputado distrital Thiago Manzoni .

