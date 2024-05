Redação GPS Sesc Rap terá show gratuito da Tribo da Periferia

Após o sucesso do SESC+POP, que trouxe a cantora Iza para o Guará, agora é a vez do SESC+RAP sacudir a Ceilândia, com a Tribo da Periferia no dia 25 de maio. Além da dupla, o evento contará com show do rapper Froid.

Na ocasião, também os rappers Rivas e Saphira farão uma homenagem ao DJ Jamaika. Para isso, uma superestrutura será montada no estacionamento do Sesc Bartolomeu Martins, localizado na QNN 27, em Ceilândia Norte.

Mais uma vez, a entrada será gratuita, mediante doação de um quilo de alimento não-perecível. A distribuição terá início nesta segunda-feira (13) em quatro unidades do Sesc-DF: Ceilândia, 504 Sul, Taguatinga Norte e Gama, de segunda a sábado, das 10h às 20h.

A expectativa da organização é reunir 10 mil pessoas no evento. A estrutura montada contará com praça de alimentação, banheiros, área PCD e um espaço de experiência, onde o público poderá tirar fotos, obter informações sobre o Sesc-DF e concorrer a brindes exclusivos. A abertura dos portões no dia 25 está prevista para às 16h.

Importante :

A retirada de ingressos só pode ser feita por maiores de 16 anos;

A doação de alimento deve ser feita no ato de retirada do ingresso;

É preciso apresentar documento com foto no ato de retirada;

É permitida a retirada de até dois ingressos por CPF;

Menores de 12 anos não precisam de ingresso;

A entrada com ingresso é garantida até às 19h. Após esse horário, a entrada continua gratuita, com entrega de 1kg de alimento não-perecível por pessoa, sendo sujeita à lotação do local;

O horário previsto para o evento é das 16h às 23h.

Projeto Sesc+Música

O Projeto Sesc+Música faz parte de uma iniciativa do Sesc-DF de contemplar os principais ritmos musicais, sempre trazendo para o DF atrações nacionais mescladas com talentos locais para diferentes regiões administrativas . O objetivo é promover a cultura de forma acessível a toda a população, incentivar os artistas da cidade e apoiar a economia criativa.

No mês passado, o SESC+POP reuniu mais de 10 mil pessoas no Guará e trouxe Iza, Cynthia Luz e Margaridas. Em fevereiro, o projeto SESC+SAMBA trouxe o cantor Péricles e reuniu mais de 20 mil pessoas no Eixo Monumental.

Serviço

SESC+RAP

Evento gratuito com Tribo da Periferia

Quando: 25 de maio, a partir das 16h

Onde: estacionamento do Sesc Bartolomeu Martins

Endereço: QNN 27, área especial, Ceilândia Norte-DF

Retirada de ingressos: gratuita, mediante doação de alimento

Classificação indicativa: livre

The post Sesc+Rap terá show gratuito da Tribo da Periferia first appeared on GPS Brasília - Portal de Notícias do DF .