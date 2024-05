Clayton Camargos Saúde e nutrição com Clayton Camargos: como reduzir a exposição aos plásticos nos alimentos

Os plastificantes – os mais comuns chamados ftalatos – são usados para tornar o plástico mais flexível e durável. Eles são tão amplamente utilizados que aparecem em quase toda nossa vida cotidiana, junto com outros produtos químicos, incluindo bisfenóis. Ambos os tipos têm sido associados a uma longa lista de problemas de saúde, mesmo em níveis muito baixos.

Essas substâncias são desreguladores endócrinos. Isto é, podem imitar, interferir na produção, resposta ou ação dos hormônios naturais. Por exemplo, podem se comportar de maneira semelhante ao estrogênio e outros hormônios do corpo humano.

Há pesquisas limitadas que mostram como os desreguladores endócrinos afetam os humanos, mas alguns estudos descobriram que eles podem prejudicar os animais. No entanto, mesmo uma pequena quantidade pode ter impactos biológicos e de desenvolvimento, porque o equilíbrio dos hormônios é muito sensível.

As investigações sugerem que os plastificantes pode impactar a saúde humana de várias maneiras. Com efeito: distúrbios reprodutivos, disfunção erétil, redução da libido, diminuição do volume ejaculatório, cânceres do aparelho reprodutor feminino e de mama em homens e mulheres, doenças cardíacas, obesidade e diabetes tipo II.

Os primeiros esforços para limitar a exposição a eles concentraram-se nas embalagens de alimentos, mas agora está claro que os ftalatos, em particular, também podem entrar nos nossos alimentos a partir do plástico dos tubos, das correias transportadoras e das luvas usadas durante o processamento de alimentos, e podem até penetrar diretamente na carne e nos alimentos, por circunstância de contaminação através da água e do solo. Como os ftalatos podem acessar os alimentos muito antes de serem embalados, limitar a sua exposição não é tão simples quanto evitar tipos específicos de embalagens.

Embora a maioria dos especialistas concorde que são necessárias grandes mudanças políticas para enfrentar os riscos para a saúde representados pelos ftalatos e bisfenóis, entretanto, há algumas ações individuais que podemos fazer para nos proteger. A melhor solução seria os fabricantes e reguladores garantirem que os nossos alimentos são seguros, para que não tivéssemos de tomar estas decisões quando vamos aos supermercados. Mas isso não significa que estejamos impotentes.

Reduzir a sua exposição geral aos produtos químicos do plástico – incluindo bisfenóis e ftalatos – pode ajudá-lo a evitar alguns dos riscos. Estas seis etapas podem ajudar:

Evite recipientes plásticos para armazenamento de alimentos. Se você usá-los, não os aqueça no microondas e evite usá-los para armazenar alimentos quentes, pois o calor pode aumentar a lixiviação. As principais opções para recipientes de armazenamento de alimentos de vidro e aço são boas alternativas. E mantenha os alimentos abaixo do topo do recipiente para evitar o contato com as tampas, que geralmente são de plástico.

Fique longe de fast food. Os plastificantes são mais um motivo para limitar o consumo desses ultraprocessados. Os testes encontraram alguns dos mais altos níveis de ftalatos e de seus substitutos nesses alimentos. Embora não possamos dizer exatamente porquê, uma possível explicação é que os fast food são frequentemente preparados por pessoas que usam luvas de vinil, que são conhecidas por serem extremamente ricas nestes produtos químicos.

Limite os alimentos ricos em gordura. Outra razão pela qual os fast food podem ser ricos em plastificantes é que tendem a ser gordurosos, e algumas pesquisas encontraram níveis mais elevados de plastificantes – muitos dos quais são conhecidos por serem solúveis em gordura – em alimentos com maior teor de gordura. Uma revisão de 2023, por exemplo, relatou que os níveis de plastificantes eram frequentemente quase cinco a 10 vezes mais elevados no creme do que no leite.

Coma alimentos frescos e minimamente processados. Certifique-se de que sua dieta inclua muitas frutas e vegetais não embalados, que têm menos chances de entrar em contato com ftalatos. Uma pesquisa mostrou que pessoas que comiam mais itens ultraprocessados – como batatas fritas e sorvetes – tinham níveis mais elevados de certos subprodutos de ftalato na urina.

Escolha madeira, aço inoxidável e silicone para utensílios de cozinha. Cortar uma tábua de plástico pode gerar microplásticos, então considere usar uma tábua de madeira ou silicone. Alguns usos de plástico são provavelmente mais arriscados do que outros – despejar comida quente em uma tigela de plástico e usar filme plástico para as sobras pode expô-lo mais do que secar rapidamente a alface em um centrifugador de salada de plástico, por exemplo.

Use garrafas de água feitas de vidro ou aço. Evite garrafas e copos plásticos, que geralmente são feitos com bisfenóis. Carregar seus próprios canudos de aço inoxidável também pode tornar mais fácil dizer não aos similares de plástico. Como bônus, você reduzirá a quantidade de lixo gerada.

A comida não é a única forma de exposição a bisfenóis e ftalatos, por isso, se quiser reduzir a sua exposição a estes produtos químicos desreguladores endócrinos, terá de pensar de forma ampla. Os ftalatos, por exemplo, que são um líquido viscoso em sua forma bruta, também são ingredientes comuns em perfumes, produtos de limpeza, xampus e outros cosméticos, e às vezes são usados em pisos e móveis. Bisfenóis e ftalatos também são frequentemente encontrados no pó doméstico.

Esse texto não tem como função levantar uma discussão para assustar as pessoas sobre o uso de produtos plásticos como embalagens dos alimentos, e sim trazer elementos que permitam uma reflexão, de modo que possa ser racionalizado o consumo desses itens no nosso dia-a-dia.

Nenhum conteúdo desta coluna, independentemente da data, deve ser usado como substituto de uma consulta com um profissional de saúde qualificado e devidamente registrado no seu Conselho de Categoria correspondente.

