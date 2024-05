Caio Barbieri Queridinho em Brasília, Chicago Prime inaugura a 6ª unidade. Vem ver

Conhecida casa de carnes nobres em Brasília, o Chicago Prime inaugurou sua 6ª unidade, desta vez no Shopping ID , localizado no início da Asa Norte. Com funcionamento das 12h às 23h, diariamente, o novo estabelecimento do grupo vai atender o público dos centros comerciais, da Esplanada dos Ministérios, Noroeste e Sudoeste.

“A posição da loja é estratégica para ser acessível a todos”, destacou Ana Carolina Chaer , uma das donas da empresa familiar.

A decoração do espaço, que conta com a capacidade para 170 clientes, é um mix de modernidade com aconchego, com destaque para a parrilla na entrada, um dos cartões de visita do restaurante.

O projeto arquitetônico é assinado pelo escritório MAAI Arquitetura, comandado por Arnaldo Pinho, Monica Pinto e Isabel Veiga. Além disso, há um espaço reservado com 60 lugares e um estacionamento com 900 vagas disponível no subsolo do estabelecimento comercial.

Após a sexta unidade, os próximos planos do Chicago Prime incluem a abertura da sétima unidade no próximo mês de agosto, em frente ao Aeroporto Internacional de Brasília, com estacionamento e manobrista gratuitos. O local escolhido é a Praça Pick Up, onde outros estabelecimentos já operam diariamente.

“Queremos proporcionar comodidade e qualidade em todas as nossas unidades”, ressalta Carol.

No cardápio, os cortes nobres como fraldinha, picanha e bife ancho são os grandes destaques, juntamente com os acompanhamentos diferenciados, como a batata frita trufada com parmesão e o palmito pupunha na brasa, sem deixar de citar o purê de wasabi e o milho assado.

Para os amantes de saladas, a opção da Juliana promete conquistar os paladares. Além disso, a carta de drinks e vinhos conta com mais de 120 rótulos para harmonizar com as delícias servidas, com curadoria da Porto a Porto.

Com uma década de história, o Chicago Prime nasceu de uma boutique de carnes na 114 Sul e expandiu suas operações em diferentes formatos pela capital. Com um conceito inovador e foco na qualidade, a grife conquistou o paladar dos brasilienses ao longo de todos esses anos.

Serviço

Chicago Prime no Shopping ID

Endereço: Shopping ID (no local do Paris 6)

Horário de Funcionamento: todos os dias, de 12h às 23h

Reservas: 3263-3948

Instagram: @chcgcarnes

