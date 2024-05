Beatriz Lima Leal Paula Torres reúne clientes em almoço no Iguatemi Brasília

Na tarde dessa quarta-feira (15), a Paula Torres Brand convidou clientes queridas para um almoço no Piselli, seguido por um coquetel na loja da marca no Iguatemi Brasília. As anfitriãs da ocasião foram Ana Paula Torres, Bebel Dias, Giovanna e Carolina Adriano .

O almoço no Piselli contou com um menu exclusivo da casa. O coquetel na loja de Paula Torres, localizada no 1º piso do shopping Iguatemi Brasília, teve doces de Doce liz, e flores de Meu Verde Lar. Lá, as influenciadoras Giovanna e Carolina Adriano fizeram suas escolhas para o inverno 2024.

Giovanna optou pelos kitten heels Cindy na cor preta, enquanto destacou a sandália Vera, a bota Zoe e a clog Bariloche. Já Carolina também escolheu os kitten heels Cindy, porém na cor ruby, e além disso, deu ênfase ao scarpin Sintra, à sapatilha Aurora e à bota Liz.

A palavra-chave que define essa coleção de inverno é “atemporalidade”, um conceito que, nas mãos de Paula Torres, é habilmente combinado com o artesanato, criando um equilíbrio sutil entre o clássico e o contemporâneo, o feminino e o masculino.

