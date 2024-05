Redação GPS Parque Cidade: o residencial 3 suítes da Base Incorporações na Quadra 500

O Sudoeste, sinônimo de elegância e qualidade de vida, recebe mais um residencial da Base Incorporações e Super Quadra na Quadra 500: o Parque Cidade. Com design assinado pelo escritório Dávila Arquitetura e interiores cuidadosamente elaborados pela Liê Arquitetas, o Parque Cidade é o primeiro empreendimento da Base com três suítes na Quadra 500. Com apartamentos que variam de 122m² a 126m², cada unidade do Parque Cidade oferece varanda, lavabo e box-locker, além de duas vagas na garagem. Para aqueles que buscam um

espaço mais amplo e exclusivo, os Rooftops Duplex apresentam-se como uma opção incomparável, com quatro suítes, elevador privativo e quatro vagas de garagem, em áreas que variam de 369m² a 395m².

Mais do que apenas residências, as unidades do Parque Cidade são sinônimos de qualidade de vida, com uma gama de comodidades que garantem o bem-estar e a conveniência de seusmoradores. As áreas de lazer incluem piscina com solarium, sauna, brinquedoteca temática e academia equipada, com espaço dedicado ao crossfit. Além disso, hotspots de Wi-Fi estão

disponíveis em toda a área comum, enquanto serviços como car wash com calibrador, box locker privativo na garagem, bicicletários e tomadas para carregamento de carros elétricos

reforçam o compromisso com a modernidade e a sustentabilidade.

Condições exclusivas de lançamento

O Parque Cidade surge no cenário imobiliário com uma proposta singular e, para celebrar esse marco, oferece condições de lançamento verdadeiramente especiais para os primeiros

compradores. Esta é uma oportunidade única de garantir não apenas um lar, mas também vantagens exclusivas que tornam o processo de aquisição ainda mais atrativo. Os interessados em explorar todas as vantagens e possibilidades disponíveis são convidados a entrar em contato com os consultores pelo telefone (61982490238) ou a visitar a Casa 500, o stand de vendas da Base Incorporações e Super Quadra localizado na própria Quadra 500. Dê um upgrade para a quadra mais desejada de Brasília e faça parte de uma comunidade exclusiva, onde o conforto e a sofisticação se encontram em perfeita harmonia.

Quadra 500

A localização estratégica da Quadra 500, a poucos passos dos principais pontos do Plano Piloto, posiciona-a como um verdadeiro centro urbano, enquanto seu design urbano inovador,

cercado por um cinturão verde com ciclovias e passeios em pisos drenantes, ressalta seu compromisso com a qualidade de vida e a sustentabilidade ambiental.

A administração da Quadra 500 também não economiza em medidas de segurança e conforto. Com uma central de segurança e 158 câmeras posicionadas estrategicamente, os moradores desfrutam de um ambiente tranquilo e protegido, onde podem aproveitar as amenidades da área, como a praça familiar com equipamentos de ginástica, bancos e parquinho, sabendo que estão em boas mãos.

Base Incorporações

A Base Incorporações é reconhecida como uma das principais empresas do mercado imobiliário de Brasília, destacando-se por sua expertise em oferecer soluções residenciais de alta qualidade que atendam às necessidades dos clientes. Com mais de duas décadas de experiência, a empresa mantém um compromisso sólido com a satisfação do cliente e um

portfólio diversificado de empreendimentos.

Com uma missão clara de elevar o conceito de moradia, a Base Incorporações destaca-se por desafiar padrões e inovar no mercado imobiliário. Cada projeto é cuidadosamente concebido

para refletir qualidade e sofisticação, resultando em experiências residenciais exclusivas e personalizadas.

The post Parque Cidade: o residencial 3 suítes da Base Incorporações na Quadra 500 first appeared on GPS Brasília - Portal de Notícias do DF .