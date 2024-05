Redação GPS Ministério da Cultura inicia pagamento do Prêmio Sérgio Mamberti

O Ministério da Cultura ( MinC ) anunciou, nesta quinta-feira (16), o início do pagamento de 342 candidaturas habilitadas no Edital Sérgio Mamberti, sendo que todas as 62 habilitadas do Rio Grande do Sul serão priorizadas devido às recentes enchentes que assolaram a região.

Além disso, outras 280 candidaturas de diferentes estados também serão contempladas, seguindo critérios de classificação e regularização das contas bancárias.

Segundo a secretária de Cidadania e Diversidade Cultural do MinC, Márcia Rollemberg, o pagamento para todos os premiados gaúchos faz parte do esforço do MinC e do Governo Federal para a recuperação do Rio Grande do Sul.

“Vivemos um momento em que é preciso união de forças, e os nossos fazedores e fazedoras de cultura precisam de apoio emergencial. A Cultura tem um papel essencial na reconstrução do estado”, disse.

O investimento total será superior a R$ 10 milhões, com um montante de R$ 1.86 milhão destinados especificamente ao Rio Grande do Sul. Os demais premiados serão pagos conforme a disponibilidade de recursos orçamentários e financeiros do MinC.

No total, o Edital Sérgio Mamberti contemplará 1.117 iniciativas culturais, cada uma recebendo o valor bruto de R$ 30 mil.

As premiações serão distribuídas de acordo com categorias e regiões específicas, com destaque para os Prêmios Mestre Lucindo, Vovó Bernaldina, Diversidade Cultural e Pontos de Cultura. A iniciativa visa apoiar e incentivar a produção cultural em todo o país, especialmente em momentos de crise como o atual vivido pelo Rio Grande do Sul.

