Agência Brasília Iges-DF abre seleção para urologista, fono e analista de laboratório

O Instituto de Gestão Estratégica de Saúde ( Iges-DF ) anunciou a abertura de novos processos seletivos para a formação de cadastro reserva. As vagas são para analista de laboratório- microbiologia, médico urologista e fonoaudiólogo neonatal e pediátrico. Os candidatos têm até 21 de maio para realizar a inscrição por meio deste link .

A vaga analista de laboratório- microbiologia exige graduação completa em biologia ou biomedicina, ou farmácia, comprovada por meio de diploma emitido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC), pós-graduação em microbiologia clínica – cursando – e experiência na área de microbiologia. O salário é de R$ 3.924,45 com jornada semanal mínima de 36h.

Para médicos urologistas, tanto para o Hospital de Base (HB) quanto para o Hospital Regional de Santa Maria (HRSM), é exigido graduação em medicina, comprovada por meio de diploma emitido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC); residência (com RQE) ou título de especialista em urologia emitido pela AMB/Sociedade Brasileira de Urologia; registro no Conselho Regional de Medicina Distrito Federal (CRM-DF) e experiência mínima de seis meses como médico urologista. O salário oferecido para o cargo é de R$ 12.744,02 e a jornada de trabalho semanal de 24 horas.

Já para a vaga de fonoaudiólogo neonatal e pediátrico, o candidato precisa ter graduação em fonoaudiologia, comprovada por meio de diploma emitido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC), residência em fonoaudiologia hospitalar, com abrangência em pediatria ou pós-graduação ao nível de especialização (lato sensu ou stricto sensu) em disfagia ou fonoaudiologia hospitalar, com área de abrangência em neonatologia e pediatria, comprovada por meio de certificado emitido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC); conhecimento na área de atuação para participar das discussões clínicas; conhecimento técnico-científico sobre comunicação humana, aspectos de fala, voz, audição, linguagem e deglutição – seus parâmetros e alterações no público infantil; conhecimento das medidas seguras e de precauções universais pertinentes aos locais específicos, assim como de guidelines da instituição; conhecimento em Pacote Office e Excel (básico/intermediário). O salário oferecido é de R$ 3.789,05 para uma jornada semanal mínima de 30 horas semanais.

Todas as vagas oferecem benefícios como auxílio-transporte, alimentação (a depender de acordo coletivo de trabalho e da jornada de trabalho), clube de benefícios com desconto em estabelecimentos parceiros, abono semestral, e folga no aniversário. O processo seletivo poderá ser composto por análise curricular, comprovação de requisitos, avaliação de títulos, avaliação de conhecimentos teóricos e/ou práticos, avaliação comportamental e entrevista por competências. Todos esses critérios possuem caráter eliminatório e/ou classificatório.

O IgesDF ressalta a importância de se atentar aos prazos e requisitos para garantir a participação no processo seletivo, bem como as pontuações relativas a cada etapa do processo seletivo. Mais informações estão disponíveis nos editais de cada vaga, na área “Trabalhe conosco” no site do IgesDF .

*Com informações do Instituto de Gestão Estratégica de Saúde (IgesDF)

