Pedro Reis Espetáculo “Como Salvar Um Casamento” estreia em Brasília com Nany People

No dia 25 de maio, às 19h, o Teatro Royal Tulip em Brasília será palco da estreia do monólogo humorístico “Como Salvar Um Casamento”. A peça, com texto de Bruno Motta e Daniel Alves, é estrelada por Nany People, que interpreta uma coach de relacionamentos.

O espetáculo aborda temas que vão desde a concepção do óvulo pelo “espermatozoide machista” até os desafios de casamentos de longa data, passando por novos formatos de relação e brigas conjugais. O objetivo é levar o público a rir dos altos e baixos da vida a dois.

A inspiração para o texto vem das experiências pessoais dos autores, incluindo a separação e reconciliação dos irmãos de Nany People e observações sobre casamentos e separações de amigos.

Originalmente apresentado há 15 anos, “Como Salvar Um Casamento” retorna repaginado como um monólogo. A nova versão foca nos relacionamentos em todas as suas formas, destacando o protagonismo das mulheres. Nany People promete uma performance dinâmica, divertida e inteligente, com sua marca registrada de interatividade com o público.

“O fato de ter só uma atriz em cena torna tudo mais direto e visceral. Muitas pessoas vão se reconhecer e rir muito das situações apresentadas”, explicou a protagonista

Os ingressos estão à venda com preços a partir de R$70 para meia-entrada. Além do espetáculo, o público poderá adquirir leques exclusivos de Nany People, desenvolvidos especialmente para a peça.

Serviço:

Como Salvar Um Casamento

Única apresentação: 25 de maio

Horário: 19h

Local: Teatro Royal Tulip – SHTN Trecho 1 Conjunto 1B – Bl. C, Brasília.

Ingressos: R$140 (inteira) e R$70 (meia-entrada) | R$100 (ingresso solidário com 1 kg de alimento e Blepauze) e R$70 (Correio Braziliense)

Informações: (61)3424-7202

Duração: 70 minutos

Classificação indicativa: 12 anos

Ingressos antecipados: Sympla ou sem taxas na Belini (113 Sul)

The post Espetáculo “Como Salvar Um Casamento” estreia em Brasília com Nany People first appeared on GPS Brasília - Portal de Notícias do DF .