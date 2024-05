Dia do Gari: Ibaneis destaca Brasília entre as cidades mais limpas do Brasil O governador Ibaneis Rocha (MDB) celebrou, nesta quinta-feira (16), o Dia do Gari ao lembrar...

Home

Último Segundo

Parceiros

GPS Brasília

Dia do Gari: Ibaneis destaca Brasília entre as cidades mais limpas do Brasil