Últimos dias de inscrições para concurso público da Novacap

Termina às 23 horas da próxima segunda-feira (20) o período de inscrições para quem pretende participar do concurso público da Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil (Novacap) . Após se inscrever, diretamente pelo site da banca organizadora (Instituto Quadrix), o candidato tem até quarta-feira (22) para efetuar o pagamento do valor referente à taxa de inscrição.

Quem fez solicitação de atendimento especializado a inscritos para vagas reservadas destinadas às pessoas com deficiência e aos hipossuficientes têm até o dia 22 para envio da documentação comprobatória de sua condição.

As provas ocorrem nos dias 26 (nível superior) e 30 (nível médio) de junho. Os locais ainda não foram divulgados, o que está previsto para ocorrer a partir da segunda quinzena de junho. Todas as informações pertinentes referentes ao cronograma e demais assuntos estão disponíveis também no portal da banca organizadora do certame.

Vagas e cargos

O concurso público da Novacap prevê 120 vagas imediatas e outras 306 para formação de cadastro reserva, em cargos de nível médio, técnico e superior.

O prazo de inscrições para o concurso segue aberto até o dia 20 de maio, mediante pagamento de taxa no valor de R$ 60 para empregos públicos de nível médio e nível técnico e de R$ 80 para empregos públicos de nível superior. Há oportunidades para diversos cargos em jornadas de 20 a 40 horas semanais, com salários que vão de R$ 4.942,94 a R$ 10.800.

