Redação GPS Tiffany

Para reintroduzir a Tiffany & Co. em Miami e apresentar o mais recente conceito de design da casa, a maison abriu uma nova loja no Design District, com um conceito de varejo de dois andares com mais de 1.200 m².

Obras feitas sob medida por artistas de renome mundial, joias nunca antes vistas e exibições de vídeo imersivas de South Beach definem a loja. Para comemorar a inauguração, a loja apresenta uma fachada por tempo limitado com uma obra de arte desenhada pelo artista Damien Hirst.

Após a reabertura da The Landmark, a icônica loja principal da Quinta Avenida, a nova unidade da Tiffany & Co. Miami Design District marca o mais recente capítulo na evolução do design da joalheria.

No novo endereço, os visitantes podem descobrir as coleções mais definitivas da casa, incluindo Lock by Tiffany, HardWear by Tiffany, T by Tiffany e Knot by Tiffany.

No centro da loja há uma escadaria sob medida com paredes douradas em prata, inspirada na escadaria do The Landmark. À esquerda da escadaria, uma escultura de Daniel Arsham Bronze Venus Italica (XL). Já no segundo andar, a galeria Tiffany High Jewelry e Jean Schlumberger abriga as criações mais exclusivas do joalheiro.

Para completar, localizado atrás de duas portas de vidro artesanal, o Tiffany Café é uma joia escondida dentro do espaço. O café exibe arte do artista americano Joel Mesler e oferece uma experiência interna e externa para os hóspedes.

