Tenniscore: tendência é impulsionada pelo filme 'Rivais'

Tenniscore – sim, mais um ‘core’ para a conta. O filme ‘ Rivais ‘, estrelado por Zendaya, tem a temática em torno do esporte, e tem impulsionado uma nova tendência: Tenniscore, ou seja, trazer elementos da vestimenta de tenistas para o cotidiano.

Com figurinos assinados por Jonathan Anderson, diretor artístico da Loewe , não foi difícil já querer um look nas primeiras cenas do filme. O esporte que surgiu na alta sociedade da Europa no final do século XIX tem conquistado mais adeptos, seja pela própria prática, seja pelos trajes.

As codificações de vestuário, muito marcantes, foram estabelecidas pelos ingleses e têm resistido ao tempo, especialmente no caso do torneio de Wimbledon, que introduziu a exigência de trajes brancos em seus regulamentos em 1963.

À medida que a moda busca maneiras de capturar a essência de diferentes atividades e seus valores, é natural que se inspire nos códigos estilísticos associados a elas. No caso dos esportes, a roupa se torna uma forma imediata e poderosa de expressar a paixão e o compromisso com uma determinada atividade, e foi assim que surgiu a Tenniscore.

Essa tendência teve seus primeiros sinais na temporada de outono-inverno 2022, quando a Miu Miu trouxe minissaias plissadas e camisetas polo para a passarela. No verão do mesmo ano, a Miu Miu inaugurou o Miu Miu Tennis Club em Saint Tropez e Nova York. Em seguida, na primavera-verão de 2023, a Celine lançou uma coleção cápsula totalmente voltada ao tênis.

Miu Miu outono-inverno 2022 ready-to-wear (Foto: cortesia) Miu Miu outono-inverno 2022 ready-to-wear (Foto: cortesia) Miu Miu Tennis Club Nova York (Foto: cortesia) Miu Miu Tennis Club Nova York (Foto: cortesia) Miu Miu Tennis Club Saint Tropez (Foto: cortesia) Miu Miu Tennis Club Saint Tropez (Foto: cortesia) Celine La Collection Tennis (Foto: Hedi Slimane) Celine La Collection Tennis (Foto: Hedi Slimane) Celine La Collection Tennis (Foto: Hedi Slimane)

As irmãs Williams, desde cedo, desafiaram os códigos estabelecidos e defenderam uma maior inclusão na indústria. O macacão pós-parto preto usado por Serena em Roland-Garros em 2018 e seu tutu desenhado por Virgil Abloh no mesmo ano são exemplos marcantes dessa postura.

Serena Williams usando macacão no French Open Roland-Garros em 2018 (Foto: reprodução/Getty Images) Serena Williams vestindo tutu desenhado por Virgil Abloh (Foto: reprodução/AFP)

Na turnê de promoção do filme ‘Rivais’, Zendaya usou diversos looks que se encaixam na tendência Tenniscore. O mais comentado nas mídias sociais é o look desenhado por Jonathan Anderson, com scarpins de bola de tênis.

Zendaya veste Custom Loewe (Foto: Ernesto Ruscio/Getty Images) Zendaya veste vintage Thierry Mugler (Foto: Raymond Hall/GC Images) Zendaya veste Ralph Lauren outono-inverno 1992 (Foto: Stefania D'Alessandro/Getty Images) Zendaya veste Brunello Cucinelli fall/winter 2024 (Foto: Jean Catuffe/Getty Images) Zendaya veste Custom Thom Browne e joias Bulgari (Foto: Justin Tallis/Getty Images

