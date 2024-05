Redação GPS Silvia Badra e GPS|Foundation participam de debate destinado a mulheres

O programa ‘Direito Delas’, da Secretaria de Justiça e Cidadania, que oferece serviços sociais, psicológicos e jurídicos gratuitos às vítimas diretas de violência e seus familiares, organizou, nesta manhã (15), em Samambaia, um debate sobre violência de gênero, com a participação de Silvia Badra , psicóloga e psicanalista da GPS|Foundation .

Silvia Badra e a GPS Foundation, com seu compromisso social, destacam-se como importantes aliados no enfrentamento da violência de gênero e na promoção de um ambiente seguro e acolhedor para as vítimas.

A presidente do Conselho Nacional das Mulheres Empreendedoras e da Cultura (CMEC), Ana Claudia Badra, também esteve presente no evento, ressaltando a importância do programa ‘Direito Delas’ no processo de empoderamento feminino e no combate à violência.

Marcela Passamani, secretária da pasta, reiterou o compromisso do governo com as mulheres, enfatizando a sensibilidade na promoção dos direitos das vítimas.

O programa é destinado a mulheres em situação de violência doméstica, vítimas de crimes contra a pessoa idosa, crianças e adolescentes vítimas de estupro de vulnerável, bem como vítimas de crimes violentos, o programa também acolhe familiares das vítimas diretas.

