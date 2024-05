Emanuelly Fernandes Retrato de Charles III é chamado de “obra demoníaca”

O primeiro retrato oficial do rei Charles desde sua coroação foi divulgado, e tem causado críticas nas redes sociais. Criada pelo artista Jonathan Yeo, a obra está sendo rotulada como “demoníaca”, retratando o monarca supostamente imerso em chamas infernais e com mãos manchadas de sangue.

Alguns internautas interpretaram a pintura como uma crítica ácida à monarquia, sugerindo que Yeo poderia ser contra o sistema real. O Instagram foi inundado com comentários criticando a estética da obra.

“Lamento dizer, mas parece que ele está no inferno”, escreveu uma pessoa, enquanto outra observou: “Parece que ele está mergulhado em sangue.”, outro seguidor provocou. “Tenho certeza de que isso é uma sátira”.

Além das críticas à obra em si, há quem a interprete como um retrato antimonárquica, e levantou a questão do “derramamento de sangue colonial produzido pelo imperialismo britânico”.

Em contrapartida, o autor da obra demonstrou o orgulho de assinar o retrato. “Foi um privilégio e um prazer ter sido contratado pela The Drapers’ Company para pintar este retrato de Sua Majestade o Rei, o primeiro a ser revelado desde a sua coroação”, escreveu Yeo na postagem que gerou a polêmica.

O artista conclui expressando que tentou captar o melhor do rei. “Faço o meu melhor para capturar as experiências de vida e a humanidade gravadas no rosto de qualquer modelo e espero que tenha sido isso que consegui neste retrato. Tentar captar isso para Sua Majestade o Rei, que ocupa um papel tão único, foi um tremendo desafio profissional, do qual gostei muito e pelo qual sou imensamente grato”.

