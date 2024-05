Redação GPS Presidente do BRB destaca crescimento do banco no Lide Brazil Investment Forum

O Lide Brazil Investment Forum teve um espaço dedicado aos empresários e integrantes das instituições financeiras. O presidente do BRB, Paulo Henrique Costa, foi um dos destaques deste momento do evento. Ele começou sua fala saudando a iniciativa do Lide Global .

“Cada evento destes nos deixa mais apaixonados pelo Brasil, por suas oportunidades e possibilidade que temos” , destacou, ao saudar os nove governadores presentes no painel “As opções no Brasil para novos investimentos internacionais” .

Para Paulo Henrique Costa, um evento de tal magnitude é uma convocação para o investimento no País. “O BRB tem muita satisfação em fazer parte deste dia a dia, que vem marcando essa transformação” , completou, lembrando o momento de crescentes tensões geopolíticas pelo mundo e nossa estabilidade como nação.

“O Brasil continua sendo um dos maiores mercados consumidores do mundo. Temos acesso também a mercados relevantes, em função do nosso agronegócio, que muitas vezes é incompreendido. Trata-se do agronegócio mais sustentável, mais desenvolvido tecnologiocamente e mais competitivo do mundo. Não por acaso, uma das linhas de negócios mais importantes do BRB é o financiamento do agronegócio, notadamente do Centro-Oeste” , afirmou.

Após abordar a reforma tibutária, alertando para os riscos envolvidos, e a reforma administrativa , ele enfatizou a necessidade de uma agenda positiva para o País. “E a dinâmica do sistema financeiro terá papel importante nisso, pois estamos passando por uma série de mudanças e inovações nos últimos anos” , avaliou, destacando o papel que o banco que preside pode desempenhar neste quadro.

“Estar aqui falando do BRB também é importante. Nós éramos um pequeno banco regional, com ativos de R$ 15 bilhões, e hoje nos temos R$ 50 bilhões, em quatro anos, mesmo passando por todas as tribulações, como duas guerras, a da Ucrânia e a de Israel. Estamos em 93% no território nacional e queremos nos situar entre os dez maiores bancos brasileiros” , acrescentou.

Elogiando as palestras dos governadores, Paulo Henrique Costa lembrou que o sistema financeiro e o BRB seguem prontos para atender os estados. “A mensagem que eu quero deixar é a confiança de um Brasil grande e forte, com uma safra especial de governadores e de congressistas, que podem contar com o sistema financeirto nacional e o BRB para a transformação que o Barsil precisa” , definiu.

Presente ao encontro, o presidente do Lide Brasília, o empresário Paulo Octávio, elogiou a palestra do presidente do BRB. Para ele, a transformação do banco passa pela capacidade do seu presidente. “A análise do panorama econômico nacional e o reconhecimento oportuno ao agreonegócio mostra que a ascensão do BRB deve-se, primeiro, à esolha do governador Ibaneis Rocha e à capacidade e conhecimento do mercado financeiro do Paulo Henrique Costa” , comentou.

Conjuntura naional

No mesmo painel, o presidente da Federação Brasileira de Bancos (Febraban), Isaac Sidney, disse acreditar que o Brasil está no caminho certo , mas o Estado deve ser cada vez mais modernizado para o enfrentamento dos problemas e o pacto social. “O resgate da credibilidade ambiental é a chave para que o Brasil seja um polo de investimentos. Precisamos avançar no mercado de carbono, ter uma melhoria do ambiente de negócios e avançar na reforma tributária. Precisamos aproveitar a atual janela de oportunidades para financiar o crédito, o consumo e a produção” , disse.

Ex-presidente do Banco Central, Henrique Meirelles falou sobre o futuro digital dos pagamentos e defendeu a importância do Pix. Meirelles frisou, ainda, a importância de um ambiente de estabilidade fiscal para as empresas. “Hoje, o Brasil pode oferecer previsibilidade aos empresários” , completou.

Chuvas no Sul

O CEO da Arezzo&Co, Alexandre Birman, destacou a importância das ações da iniciativa privada em apoio às famílias afetadas pelos últimos acontecimentos no Rio Grande do Sul. “Nosso principal centro de produção está no Rio Grande do Sul e nossa primeira meta foi resgatar nossos 3 mil funcionários, tirando-os de abrigos e os colocando em casas. Para reconstruir o estado, são fundamentais os 125 mil empregos diretos que geramos. Lançamos também o movimento ‘Próximos Passos’, com o objetivo de arrecadar R$ 10 milhões para o setor de calçados, e essa meta foi batida assim que o movimento foi criado” , destacou Birman.

Gustavo Werneck, CEO da Gerdau, comemorou que a companhia chega ao melhor momento de sua história de 123 anos , com a expansão na América do Norte. “O esforço público e o esforço privado podem ser transformacionais para as empresas e para o País”, avaliou.

Por fim, Luiz Carlos Trabuco Cappi, presidente do Conselho do Banco Bradesco, encerrou os debates do Lide Brazil Investment Forum em clima de otimismo , falando sobre o controle das dívidas externas e sobre o cenário ideal para que o Brasil siga sendo bem visto internacionalmente e atraia novos investimentos.

