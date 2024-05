Emanuelly Fernandes Museu da República recebe exposição do fotógrafo italiano Uliano Lucas

A mostra “Revoluções – Guiné-Bissau, Angola e Portugal (1969-1974)”, do fotógrafo italiano Uliano Lucas, estreia no Brasil com uma exposição que mergulha nos turbulentos períodos de independência e celebração da liberdade. A abertura da exposição ocorreu nessa terça-feira (14), no Museu Nacional da República, e ficará em cartaz até sete de julho.

Com curadoria dos professores Elisa Alberani, Miguel Cardina e Vincenzo Russo, a exposição oferece uma jornada através de 56 fotografias, algumas inéditas, que capturam momentos dos processos de independência de Angola e Guiné-Bissau, além da celebração da liberdade em Portugal, em abril de 1974, após 48 anos de ditadura.

“Revoluções” está dividida em três partes distintas, cada uma correspondendo a um território fotografado por Uliano Lucas entre 1969 e 1974. A primeira parte, intitulada “Guiné-Bissau – 1969”, apresenta fotografias da missão que levou o fotógrafo italiano às “zonas libertadas” da Guiné-Bissau, a pedido do PAIGC (Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde).

Já a segunda parte, “Angola, 1972”, exibe imagens da vida cotidiana dos guerrilheiros e guerrilheiras do MPLA (Movimento Popular de Libertação de Angola). Por fim, a terceira parte, “Portugal – 1972 e 1974”, retrata aspectos do país no final da ditadura (1972) e culmina na celebração dos dias de festa da Revolução em Portugal (1974).

Além da exposição, nos dias nesta quarta-feira (15) e quinta-feira (16), no auditório 2 do Museu Nacional da República, ocorre o Colóquio “Retratos da Revolução”. O evento conta com a participação dos curadores e de acadêmicos brasileiros, que debaterão temas como a construção da democracia, a liberdade e a importância da memória histórica. A realização é do Instituto de Letras da Universidade de Brasília e a participação é gratuita, sem necessidade de agendamento prévio.

Serviço:

Exposição fotográfica

“Revoluções – Guiné-Bissau, Angola e Portugal (1969-1974)”

Período da exposição: de 14 de maio a 07 de julho

Horário de visitação: Terça-feira a Domingo, das 9h às 18h30

Local: Museu Nacional da República

Entrada franca/livre

Colóquio “Retratos das revoluções”

Data e horários: 15 de maio, 19h-21h; 16 de maio 16h-18h e 19h-21h

Programa completo: LINK

Local: Auditório 02, Museu Nacional da República

Participação gratuita e sem agendamento prévio.

Confira os cliques do lançamento da exposição:

Embaixador italiano Alessandro Cortese Savio Cara Juquim; Rai Carvalho; Renata Zuquim; Alexandra Pinho DSC_9289-Aprimorado-NR Ariana Moreira; Manilo Sabatini Felipe Ramon; Sara Seilert; Erivelto Carvalho Jeanina Daher; Sérgio Moriconi; Gioconda Caputo Nicolas Behr Pedro Bettiol; Isabela Beittol; Valentina Lou Reiro Clara Margarida Fernandes; Beatriz Martins; Ro Silva; Violet Vitoria de Castro Pereira Lisandra Lelis; Daniel Fernandes; Adriana Teixeira Elisa Alberani; Vincenzo Russo; Miguel Cardina

The post Museu da República recebe exposição do fotógrafo italiano Uliano Lucas first appeared on GPS Brasília - Portal de Notícias do DF .