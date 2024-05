Agência Brasília Manutenções preparam Taguaparque para celebração de Pentecostes

Até 19 de maio, o Taguaparque recebe as celebrações de Pentecostes. Para melhorar o ambiente aos frequentadores, a Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil (Novacap) intensificou as ações de preparação para a celebração, em Taguatinga. A festa, uma das mais importantes do calendário cristão, comemora a descida do Espírito Santo sobre os apóstolos e seguidores de Jesus Cristo. Como de costume, são esperados milhares de fiéis no local.

Para garantir a segurança e o bem-estar dos participantes, a Novacap fez, previamente, uma série de manutenções e melhorias no local. As ações incluíram reparos na cobertura, nas instalações elétricas e nos sistemas hidráulicos. Foram reparadas nove bocas de lobo e quatro poços de visita, além da reposição de lajes e tampões de concreto e ferro. Também foi realizada a reposição de meio-fio vazado e grelhas de ferro.

Além dessas manutenções, o Departamento de Parques e Jardins da Novacap realizou a roçagem do mato no Taguaparque, assegurando que a área verde estivesse adequada e segura para receber o público.

“A preparação meticulosa e o cuidado com os detalhes refletem a importância da celebração religiosa e a dedicação de nossa companhia em colaborar para a garantia de um evento organizado e seguro para todos os presentes”, disse o presidente da Novacap, Fernando Leite.

Pentecostes 2024

Pentecostes, celebrado 50 dias após a Páscoa, é uma festividade de muita representatividade para os cristãos. Este evento, conforme descrito no Novo Testamento, é visto como o nascimento da Igreja Cristã e é comemorado com missas, orações e procissões.

Em Taguatinga, a celebração atrai milhares de fiéis de diversas regiões, que se reúnem em um momento de espiritualidade e união comunitária, destacando a importância da infraestrutura adequada para acolher os participantes com segurança e conforto.

*Com informações da Novacap

