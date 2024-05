Redação GPS Magic Kingdom já tem data para inaugurar nova atração

Mais uma novidade para os apaixonados pelo universo da Disney . Em 28 de junho de 2024, o Magic Kingdom apresentará a reformulação da antiga ‘Splash Mountain’. Agora, o brinquedo tem o tema ‘Tiana’s Bayou Adventure’.

A atração, que fica na área de Frontierland, passou por mudanças para dar lugar aos personagens e às músicas do filme ‘A Princesa e o Sapo’. O percurso conta com uma trilha sonora com estilos musicais autênticos da região de Nova Orleans. No fim, há uma queda molhada de 15 metros de altura.

Obras de arte, cata-vento e até cheiro de beignets fritos, bolinhos que a Princesa Tiana faz no filme, fazem parte da fila.

Segundo a Disney, a entrada no brinquedo será por meio de uma fila virtual nos primeiros dias após a inauguração, solicitada por meio do aplicativo My Disney Experience.

A ‘Tiana’s Bayou Adventure’ também desembarca, ainda em 2024, no Disneyland Park, em Anaheim, na Califórnia.

