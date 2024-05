Redação GPS Lacoste e Hotel du Cap-Eden-Roc apresentam coleção cápsula

Unidas pelo savoir-francês e pela forte ligação com o tênis, a Lacoste e o Hotel du Cap-Eden-Roc desenvolveram uma coleção cápsula que incorpora os estilos de dentro e fora das quadras.

A collab combina a experiência única do Hôtel du Cap-Eden-Roc e sua história icônica de cinco quadras de tênis de saibro criadas em 1923 com os códigos do tênis da renomada marca francesa criada por René Lacoste.

Disponível exclusivamente na boutique Hôtel Cap-Eden-Roc por tempo limitado, a coleção é composta por duas linhas: ‘Tennis Performance’, que inclui roupas desenhadas para o jogo, permitindo respirabilidade e liberdade de movimentos, à semelhança do Crocodilo da Lacoste; e um guarda-roupa “off-court” que reflete o estilo atemporal de ambas as casas.

