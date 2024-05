Nesta manhã (15), Ivete Sangalo anunciou o cancelamento da turnê ‘Festa’, que celebraria os 30 anos de carreira da cantora . Segundo a equipe da artista, “a produtora responsável pela realização dos shows não conseguiria garantir as condições necessárias para as apresentações”.

A primeira apresentação aconteceria em 1 de junho, em Manaus, seguindo a agenda até abril de 2025, quando a cantora chegaria ao Rio de Janeiro.

“Honrando a transparência e a responsabilidade. Que marcam sua carreira, Ivete Sangalo e seu escritório optaram por cancelar a turnê “A Festa”. A decisão, embora dolorosa, revelou-se necessária a partir da constatação de que a produtora responsável pela realização dos shows não conseguiria garantir as condições necessárias para que as apresentações da artista acontecessem da forma como foram concebidas com a excelência e segurança prometidas e acordadas”, informou a produção da cantora.</sp

