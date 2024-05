André Braga Hipertensão: médico fala sobre cuidados com o estilo de vida

A hipertensão arterial sistêmica (HAS) é uma doença crônica, caracterizada por níveis elevados da pressão sanguínea dentro dos vasos. A doença pode afetar o sistema renal, hormonal, cardiovascular e neurológico.

Em conversa com o GPS, Fausto Stauffer, cardiologista do Hospital Santa Lúcia Norte e diretor de Pesquisa da Sociedade Brasileira de Cardiologia do DF, afirmou que a hipertensão lembra a diabetes.

“Sabemos que o estilo de vida, o envelhecimento, o consumo de bebida alcoólica, o sedentarismo e histórico familiar são fatores de risco para a patologia”, explica o médico.

Apesar de apresentar sintomas, como dor de cabeça e na nuca, tonturas, zumbido no ouvido, fraqueza, entre outros, o cardiologista ressalta que a hipertensão, em muitos casos, é silenciosa.

“A maioria dos hipertensos são assintomáticos. A doença pode lesar os nossos órgãos sem apresentar nenhum sinal”, afirma.

Como o paciente que convive com a pressão alta precisa ter atenção redobrada para o resto da vida, Stauffer listou alguns cuidados essenciais:

Fazer atividade física;

Dormir bem;

Tratar apneia do sono, quando tiver;

Evitar estresse;

Diminuir consumo de sal;

Tomar a medicação que for prescrita pelo médico.

“É importante ressaltar que, na maioria dos casos, a hipertensão não tem cura. As mudanças no estilo de vida e a adesão às medicações são essenciais para a qualidade de vida desses pacientes”, conclui o médico.

