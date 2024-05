Pedro Reis Grupo da Fiat, Stellantis, trará nova marca chinesa para o mercado brasileiro

A Stellantis , que engloba marcas como Fiat , Jeep, Citroën, Peugeot e Ram, anunciou a chegada da marca chinesa Leapmotor ao Brasil em 2024. Essa iniciativa faz parte de uma joint venture entre as duas empresas, com proporção de 51% para o grupo, que visa expandir a presença global montadora através da criação da Leapmotor Internacional.

A operação começa em setembro na Europa, com presença inicial em países como França, Itália, Alemanha, Holanda, Espanha, Portugal, Bélgica, Grécia e Romênia. No continente, a Leapmotor contará inicialmente com 200 pontos de venda, número que deve chegar a 500 até 2026. A produção dos primeiros veículos será na fábrica de Tychy, na Polônia.

Após a estreia europeia, a marca se expandirá para outras regiões, incluindo Oriente Médio, África, Índia, Ásia-Pacífico e América do Sul, com Brasil e Chile no roteiro. Essa expansão global conta com um investimento de 1,5 bilhão de euros por parte da Stellantis, que adquiriu 21% da Leapmotor. A parceria visa aumentar as vendas tanto na China quanto globalmente, focando em modelos de veículos elétricos a bateria (BEV) para combater o aquecimento global.

Entre os modelos que chegarão ao mercado brasileiro estão o compacto T03 e o SUV C10. O T03 é um hatch urbano com 3,62 metros de comprimento, 2,42 metros de entre-eixos e um porta-malas de 211 litros, expandíveis para 508 litros com os bancos rebatidos. Equipado com uma bateria LFP de 41,3 kWh, oferece uma autonomia de 401 km no ciclo CLTC e conta com um motor elétrico de 108 cv. Na China, seu preço é de 49.900 yuans, aproximadamente R$35.500.

Já o SUV C10 se destaca pelo design moderno, premiado com o Prêmio de Ouro 2024 do French Design Awards, e por suas avançadas tecnologias de segurança e condução autônoma, incluindo LIDAR. Com 4,73 metros de comprimento, o C10 possui um motor elétrico traseiro de 231 cv, alcançando 0-100 km/h em 7,3 segundos, e uma bateria de 69,9 kWh que proporciona um alcance de 530 km no ciclo CLTC. O SUV tem uma classificação de 5 estrelas no E-NCAP, garantindo alta segurança. O preço na China é de 128.800 yuans, cerca de R$91.500.

Com informações da CNN

