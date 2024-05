Caio Barbieri GPS indica a Benita, uma casa de massas artesanais que tem conquistado Brasília

Quase imperceptível na disputada e badalada comercial da 402 Sul, em Brasília, o Benita Paninoteca vem conquistando os paladares da cidade com um delicioso conceito de comida afetiva e artesanal.

O sonho das donas começou pouco antes da pandemia e, mesmo com atropelos e desafios do momento, acabou se tornando real, com um local extremamente agradável e localizado numa das melhores ruas de variedade gastronômica da nossa capital.

Especializada em pães, massas e sobremesas, a casa de apenas cinco meses de existência já se destaca pela qualidade e pelo ambiente encantador projetado pelo arquiteto André Alf. O espaço reduzido preza pela manutenção da qualidade e do atendimento, quase sendo uma experiência na residência de antigos conhecidos.

Comandante da cozinha, a chef Soraya Amorim, que é padeira de formação e com uma simpatia única, conta que a inspiração para o Benita foi de recriar em um ambiente comercial a atmosfera acolhedora das refeições realizadas com toda a família, naqueles bons tempos de união e prozas entre parentes.

“É casa de avó, né? Tudo que a gente comia em casa, naquele tempo, é o que eu gosto de fazer para os meus amigos, quando estão conosco”, revelou.

Com um cardápio que inclui brusquetas de mix de cogumelos, caprese e de doce de pera com gorgonzola, uma das mais pedidas, além do tradicional talharim com almôndegas, o Benita promete uma experiência gastronômica reconfortante e saborosa.

A indicação para a sobremesa foi a disputada rabanada recheada com ganache de chocolate e sorvete de baunilha, uma pedida perfeita para encerrar com chave de ouro a experiência inesperada da nossa equipe.

Embora ainda pouco conhecido, mas sempre bem frequentado, o Benita também sugere um gnocchi com ragu de carne ou a famosa parmegiana, tudo com preço justo, daquele tipo que a gente paga sem torcer o nariz.

Você deve saber, mas o quadro do GPS|Indica é um programa das nossas redes sociais que tem sido gravado há mais de um ano, para dar dicas de lugares acolhedores, com boa culinária e para as mais diversas realidades do brasiliense.

Desta vez, a escolha, mais que acertada, conta com o apoio do Speciale Espresso , a nova linha premium do Café do Sítio , mais um produto orgulhosamente brasiliense.

“Para vocês que ainda não conhecem a nossa casa, venham que vão se encantar pela nossa comida, pelo nosso ambiente. Com certeza, vocês vão adorar”, garantiu a chef.

Veja a gravação:

