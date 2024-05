Caio Barbieri Gaúcho, ministro Paulo Pimenta vai chefiar ações do governo Lula no RS

O ministro da Secretaria de Comunicação da Presidência da República, Paulo Pimenta , foi designado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) , nesta quarta-feira (15), para liderar as ações federais de reconstrução no Rio Grande do Sul. O estado enfrenta uma situação de calamidade pública devido às fortes chuvas e enchentes.

Com 59 anos de idade e deputado federal licenciado do PT, Pimenta é jornalista de formação e possui uma extensa trajetória política. Ele iniciou a carreira no movimento estudantil e ocupou cargos como vereador em Santa Maria e deputado federal, sendo eleito em diversas ocasiões, incluindo nas últimas eleições de 2022.

No comando da Secretaria de Comunicação da Presidência, Pimenta tem assumido um papel central na resposta do governo às enchentes no Estado. Sua atuação foi marcada por medidas contra a disseminação de informações falsas, sendo destacada a iniciativa de solicitar ao Ministério da Justiça e Segurança Pública a investigação de influenciadores digitais e contas em redes sociais que divulgaram fake news sobre o trabalho de resgate e recuperação no estado gaúcho.

Na segunda-feira (13), Lula brincou com Eduardo Leite, durante uma videoconferência, sobre a atuação de Pimenta na região afetada pela calamidade climática.

“Pimenta tem sido um companheiro que tem tido um trabalho extraordinário aí no Estado do Rio Grande do Sul. Eu preciso tomar cuidado, porque senão eu vou perder ele para o Rio Grande do Sul, porque aqui tem ficado muito pouco, mas tem ficado muito Rio Grande do Sul”, disse Lula.

