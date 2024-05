Redação GPS FAB altera horário para recebimento de doações para o RS

A Força Aérea Brasileira ( FAB ) passou a receber, a partir desta quarta-feira (15), os donativos para as vítimas dos desastres do Rio Grande do Sul, das 8h às 16h. A mudança ocorre para melhorar a logística dos militares, já que são eles que organizam a distribuição do material arrecadado.

Em nota, a FAB esclareceu que tem recebido um volume extraordinário de doações e agradeceu a solidariedade dos brasileiros com os gaúchos.

“Máxima gratidão a todos os que contribuem e o absoluto compromisso da Instituição em garantir a distribuição célere dos frutos da solidariedade do povo brasileiro”, registrou.

De acordo com a força, as prioridades de arrecadação são colchões, cobertores, fraldas, absorventes e roupas de cama e de frio. Os militares orientam que todas as doações sejam colocadas em caixas de papelão e não em sacos plásticos para otimizar a logística.

The post FAB altera horário para recebimento de doações para o RS first appeared on GPS Brasília - Portal de Notícias do DF .