CBF suspende o Campeonato Brasileiro por duas rodadas

Em ofício divulgado na tarde desta quarta-feira (15), a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou a paralisação do Campeonato Brasileiro por duas rodadas , atendendo a um pedido de 15 times dos 20 que participam da Série A. Com isso, as rodadas dos dois próximos fins de semana não ocorrerão. Em princípio, o Brasileirão volta a ter jogos no dia 1º de junho, válidos pela 9ª rodada.

Segundo a nota da entidade , “o Brasil se viu radicalmente afetado por uma tragédia ambiental sem precedentes na história, que impactou diretamente milhões de pessoas no Estado do Rio Grande do Sul e, por conseguinte, o futebol praticado no Brasil” . Com isso, não seria possível esquecer que o esporte e a sociedade caminham lado a lado , “não podendo se separar ainda mais em um momento tão difícil para a população brasileira” .

Além de se solidarizar com as vítimas, a CBF revelou que fez consultas aos 20 clubes participantes da Série A, recebendo o pedido de suspensão por 15 equipes. Os clubes são Atlético-GO, Atlético-MG, Athletico-PR, Bahia, Botafogo, Criciúma, Cruzeiro, Cuiabá, Fluminense, Fortaleza, Grêmio, Internacional, Juventude, Vasco e Vitória. A nota da entidade não revela a posição dos outros cinco clubes – Corinthians, Flamengo, Palmeiras, Red Bull Bragantino e São Paulo.

A suspensão também levou em conta o pedido da Federação Gaúcha de Futebol (FGF), que endossou o pleito dos seus clubes filiados – Grêmio Internacional e Juventude. A CBF confirmou ainda a reunião do Conselho Técnico Extraordinária da Série A, no dia 27 de maio.

Na ocasião, os clubes vão deliberar sobre aspectos técnicos das competições , registro e transferência de jogadores, direitos de transmissão e patrocínios e As competições internacionais – Libertadores, Sul-Americana e Mundial de Clubes, com a presneça dos presidentes das 10 federações com times envolvidos na competição.

