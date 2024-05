Emanuelly Fernandes Cannes abre sob denúncias de abuso sexual no cinema francês

O festival mais importante do cinema mundial começou nessa terça-feira (14), com a exibição da comédia Le Deuxième Acte, do francês Quentin Dupieux, além de uma homenagem a atriz americana Meryl Streep, 74, que não marcava presença no tapete vermelho de Cannes há mais de três décadas.

Entretanto, o destaque inicial foi para as denúncias de abuso sexual, envolvendo uma atriz francesa que acusa dois diretores de estupro, além de dezenas de mulheres anônimas relatando abusos. Um diretor iraniano também ganhou atenção após fugir de seu país.

Recentemente, nove mulheres prestaram depoimento de forma anônima à revista Elle, acusando o produtor francês Alain Sarde de agressão e estupro, pedindo uma mudança legislativa contra a violência sexual na indústria do entretenimento.

A atriz francesa Judith Godrèche, conhecida por liderar o movimento #MeToo na França , apresentará em Cannes um curta-metragem baseado nos relatos que ouviu de mais de mil pessoas no último ano. Aos 52 anos, a atriz, que alcançou a fama na adolescência, principalmente através de colaborações com os diretores Jacques Doillon e Benoît Jacquot, agora os acusa de estupro.

Festival de Cannes

O Brasil participa da competição pela Palma de Ouro com “Motel Destino”, de Karim Ainouz, e apresenta outros cinco filmes, incluindo “Baby”, de Marcelo Caetano, e “A Menina e o Pote”, de Valentina Homem.

Este ano, Cannes recebe uma lista extensa de celebridades, incluindo nomes da geração que renovou Hollywood nos anos 1970, como George Lucas, Francis Ford Coppola e Paul Schrader.

O Festival de Cannes 2024 continuará até 25 de maio, com filmes brasileiros marcando presença na seleção da 77ª edição.

