Redação GPS Anitta é convidada pelo The Voice dos EUA e canta funk no programa

A cantora Anitta foi a artista convidada da vez pelo The Voice dos Estados Unidos . As músicas escolhidas pela carioca para a apresentação, ‘Ahi’ e ‘Loose Ya Breath’, fazem parte do ‘Funk Generation’ – álbum mais novo da artista.

Na sua conta no Instagram, Anitta compartilhou nos stories momentos dos bastidores, como o camarim, ensaios e o look usado no palco.

Já em sua conta oficial no X, a artista publicou uma parte de sua apresentação e escreveu um trecho da música em parceria com Sam Smith: “Take me where I wanna be… Baby, ahí #TheVoice”.

Os fãs reagiram à publicação elogiando a participação da artista no programa. “A maior do Brasil, avisa”, disse um. “Impecável”, comentou outro seguidor.

