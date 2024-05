Redação GPS AI Experience: Mezanino recebe pré de evento sobre Inteligência Artificial

A Inteligência Artificial já é uma realidade. Ela está moldando as políticas públicas e preparando o terreno para um futuro onde a tecnologia e a inovação caminham lado a lado. Sabendo disso, o Mezanino recebeu, nessa terça-feira (14), a pré do AI Experience.

Na ocasião, com a presença de autoridades, entre secretários do Governo do DF, Ronan Damasco, Diretor Nacional de Tecnologia da Microsoft, realizou uma palestra sobre como a IA está moldando o futuro.

Nos dias 19 e 20 de junho, no Museu Nacional da República, a primeira edição do AI Experience terá o objetivo de mostrar como a lA pode ser mais efetivamente integrada nas políticas públicas e ajudar no desenvolvimento do País.

Confira os registros do coquetel:

Zenon Silva (secretaria de economia do df) e Fábio Martins (secretaria de segurança pública) Ronan Damasco (Diretor Nacional de Tecnologia da Microsoft) e Isabela Aguiar (Relações Governamentais da Microsoft) Orlan Almeida, Eliane Raye e Ronan Damasco (Diretor Nacional de Tecnologia da Microsoft) Orlan Almeida, Leonardo Reisman, Carlos Longo (Reitor da Ucb) e Marília Sturm Orlan Almeida, Marco Antônio Costa Júnior (presidente da Fapdf) e Leonardo Reisman (secretário de Ciência e Tecnologia) Professora Rossana Balestra, Professora Marileusa D. Chiarello e Carlos Longo Rafael Lopes (Reitor do Ceub), Carlos Longo (Reitor da Ucb) e Professor Santana (Coordenador da Computação) Renata Nandes (BIOTIC) e Orlan Almeida Rodrigo Vidal (secretaria de saúde) e Anderson Menezes (secretaria de Saúde) Orlan Almeida, Carlos Longo, Eliane Raye, Professor Santana e Rafael Lopes Mirian Lavocat, Camila Monteiro e Rodrigo da Luz Marco Secco e Eduardo Faad Ivan Calderon (Cradf) Juliana Solidade (cradf), Orlan Almeida, Eliane Raye e Ivan Calderon (cradf) Karine Lima, Kellen Rechetelo, Érika Gadelha e Cristiano da Matta Eliane Raye, Orlan Almeida e Gabriela Felipe de Noronha (assessor especial da secretaria de educação) e Glaucia Simões (chefe de comunicação da Secretaria de educação) Fernanda Pedrosa, Karine Lima e Joel Santos Daniel Boson, Rodrigo da Luz, Alessandra Matos e João Sena Carlos Gurgel (UnB) Carlos Alberto Ferreira Junior (Presidente do CRA) Caitano Barroso, Simone Cavadas e Douglas Silveira Ronan Damasco (Diretor Nacional de Tecnologia da Microsoft) Leonardo Reisman Marco Antônio Costa Junior e Leonardo Reisman Eliane Raye Carlos Longo (Reitor da Ucb) Carlos Longo (Reitor da Ucb) e Marília Sturm Ronan Damasco (Diretor Nacional de Tecnologia da Microsoft) Eliane Raye

The post AI Experience: Mezanino recebe pré de evento sobre Inteligência Artificial first appeared on GPS Brasília - Portal de Notícias do DF .