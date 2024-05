Redação GPS Skatistas brasileiros buscam vaga olímpica em competição na China

Nesta quinta-feira (16), a cidade de Shanghai, na China, se tornará o palco do skate mundial, sediando o Olympic Qualifier Series, penúltimo evento classificatório para os Jogos Olímpicos de Paris, programados entre julho e agosto deste ano. Entre os participantes, destacam-se Augusto Akio, Pedro Barros, Raicca Ventura e Yndiara Asp.

De 14 a 19 de maio, os melhores skatistas do mundo estarão em ação, competindo em busca da sonhada vaga olímpica. Augusto Akio, que atualmente ocupa o terceiro lugar no ranking mundial, é reconhecido como um dos mais talentosos do Brasil. Apelidado de “Japinha”, ele é o atual campeão do STU National e conquistou a medalha de prata nos Jogos Pan-Americanos de Santiago, no Chile, no ano passado.

Pedro Barros, medalhista olímpico em Tóquio, busca novamente representar o Brasil no maior palco esportivo do mundo. Atualmente, ocupa a sexta posição no ranking mundial.

Na categoria feminina, Raicca Ventura, aos 17 anos, desponta como uma das grandes promessas do skate brasileiro. Ela está na sétima posição no ranking mundial e sonha em fazer sua estreia olímpica. Ao seu lado, Yndiara Asp, finalista em Tóquio, almeja consolidar sua presença em Paris e buscar uma medalha para o Brasil.

A competição em Shanghai é crucial, pois restam apenas dois eventos para determinar os representantes brasileiros nos Jogos Olímpicos: o OQS em Budapeste, no próximo mês de junho, e o atual em Shanghai. Esses dois campeonatos são os que mais pontuam para o ranking, e apenas os três melhores skatistas brasileiros de cada modalidade terão o privilégio de representar o país nas Olimpíadas.

