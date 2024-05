Jorge Eduardo Antunes PaulOOctavio doa água, roupas e enxovais para vitimas das enchentes no RS

As Organizações PaulOOctavio, a rede Plaza Brasília Hotéis e a PaulOOctavio Construtora fizeram uma doação de cinco toneladas de água, roupas e enxovais, compostos por travesseiros, cobertores, roupas de cama e toalhas, para as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. Sob comando do diretor da Rede Plaza Brasília de Hotéis, André Octávio Kubitschek, a primeira parte dos donativos foi entregue na Base Aérea de Brasília, na última sexta-feira (10).

View this post on Instagram A post shared by Organizações PaulOOctavio (@orgpaulooctavio)

Nas doações também foram incluídas roupas arrecadadas voluntariamente por funcionários e colaboradores . Uma nova leva foi encaminhada nesta terça-feira (14).

“Gostaria de agradecer a todos os nossos colaboradores que estão participando deste movimento do bem, em prol do Rio Grande do Sul, que está passando por esta clamidade. É o momento do Brasil se unir em um propósito: socorrer o povo gaúcho” , afirma André Octávio Kubitschek.

Além dessa ação, os shoppings do grupo também estão coordenando campanhas para o recebimento de doações de seus clientes. No Taguatinga Shopping , o ponto de coleta fica no balcão de informações do piso P1 . No JK Shopping , os pontos estão nas lojas da HUG e CVC , que também é uma das centralizadoras no Brasília Shopping , junto com a Avanzzo e a Jorge Bischoff . Já no Terraço Shopping , algumas lojas fazem a arrecadação, entre elas a CVC, Academia Julio Adnet e a Braslav .

“Estamos diante de uma situação que requer nossa solidariedade e apoio mútuo. É essencial que cada um contribua da maneira que puder, para que juntos possamos oferecer o suporte necessário às pessoas afetadas por essa tragédia” , afirma a gerente de marketing do Brasília Shopping, Renata Monnerat.

The post PaulOOctavio doa água, roupas e enxovais para vitimas das enchentes no RS first appeared on GPS Brasília - Portal de Notícias do DF .