Agência Brasília Passeio noturno do Zoológico de Brasília está de volta

O Zoo Noturno está de volta para oferecer uma experiência única aos visitantes. A partir do dia 21, quem tiver interesse poderá explorar o zoológico de uma forma diferente, à noite.

Diferentemente das visitas tradicionais, o Zoo Noturno oferece uma modalidade de passeio agendado, exclusivamente no período noturno. Essa experiência é acompanhada por educadores e técnicos qualificados da Fundação Jardim Zoológico de Brasília (FJZB), garantindo a segurança dos visitantes e fornecendo informações e curiosidades sobre os animais e seus hábitos noturnos.

As visitas ocorrem todas as terças e quintas-feiras a partir das 19h, com um tempo de tolerância de 15 minutos para chegada dos grupos, compostos por no máximo 30 pessoas. Para participar, basta agendar a visita com antecedência, enviando um e-mail para o endereço atendimento@zoo.df.gov.br .

* Com informações da Fundação Jardim Zoológico de Brasília

The post Passeio noturno do Zoológico de Brasília está de volta first appeared on GPS Brasília - Portal de Notícias do DF .