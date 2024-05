Henrique Neri Lira recebe vaias em evento de entrega de moradias do Minha Casa, Minha Vida

O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL) , foi vaiado pelas pessoas presentes em um evento de entrega de moradias do programa “Minha Casa, Minha Vida” em Maceió, capital de Alagoas, nesta sexta-feira (10). O presidente Lula afogou Lira, afirmando que o ato tinha caráter institucional, e não partidário, por isso não caberia vaia aos políticos presentes.

“A gente precisa apenas a aprender a respeitar quando o ato é institucional, um ato institucional não tem cor partidária. Porque, senão, fica difícil para um presidente da República viajar para inaugurar coisas, porque as pessoas que vem aqui são convidas por nós. E ninguém leva ninguém na sua casa para ser vaiado”, afirmou Lula.

As vaias aconteceram durante discurso de Lira, que citou o pai, o ex-senador Benedito de Lira, que hoje é prefeito de Barra de São Miguel (AL) e o presidente do Congresso reclamou: “O meu pai, que muitos aplaudem e muitos vaiam, mas eu duvido, eu duvido que um morador que vai ser atendido por essas casas esteja vaiando hoje. Isso é uma falta de respeito! Isso é uma falta de respeito”, disse.

Lira não foi o único vaiado no evento, o prefeito de Maceió, João Henrique Caldas (PL-AL), e o governador de Alagoas, Paulo Dantas (MDB-AL) também foram, mas não com tanta intensidade.

Lira fez críticas à articulação política do governo Lula e o Congresso, chamou o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, que é o responsável pela interlocução do Executivo com o Legislativo de “incompetente” e “desafeto pessoal”.

Na época, o deputado chegou a dizer a aliados que deixaria propostas criticadas pelo governo avançar e cogitou abrir CPIs que poderiam gerar desgaste ao governo. Após as críticas do deputado, Lula se reuniu com Lira para amenizar a situação.

Lula participou da entrega de unidades do programa Minha Casa, Minha Vida na capital alagoana. Ele defendeu que as casas tenham uma boa estrutura, e que as famílias de baixa renda também gostam de morar em boas áreas e utilizar produtos de qualidade. “As pessoas acham que a gente nasceu para ficar em boteco tomando cachaça. Não é assim que é o pobre”, afirmou.

O petista também fez críticas a especialistas que apontam problemas na condução econômica do governo. “Se eu pudesse estudar eu teria sido economista. Pense num bicho esperto que é economista. Sabe de tudo quando é oposição. Porque quando chega no governo não sabe de nada”, disse.

The post Lira recebe vaias em evento de entrega de moradias do Minha Casa, Minha Vida first appeared on GPS Brasília - Portal de Notícias do DF .