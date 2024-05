Beatriz Lima Leal Gucci apresenta coleção resort 2025 em Londres

Na noite dessa segunda-feira (13), a Gucci desfilou sua coleção cruise 2025 em uma passarela montada no museu Tate Modern , em Londres. A cidade foi escolhida por sua relação com a marca, além da relação de Sabato De Sarno com a capital britânica.

Esta foi a primeira coleção resort assinada pelo diretor criativo, que teve sua estreia marcada pela coleção Gucci Ancora, com o vermelho cereja que é uma das cores mais desejadas do ano.

“ Nós escolhemos Londres para o desfile Cruise sabendo que era a escolha certa. Eu devo muito a essa cidade, que me recebeu e me escutou. O mesmo ocorreu para a Gucci, cujo fundador foi inspirado por sua experiência lá. O retorno da casa é movido por um desejo de ser imerso em sua essência distintiva, sua força criativa com sua capacidade ilimitada de juntar contrastes, fazê-los conversar, e encontrar maneiras de coexistirem “, diz Sabato De Sarno em comunicado à imprensa.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por GUCCI (@gucci)

No que depender da Gucci, a estética boho está de volta! Na passarela, peças fluidas, com renda e transparência dividiram espaço com jaquetas e calças de couro e denim.

Sabato De Sarno brincou com as dicotomias (rigor e extravagância, força na delicadeza): casacos curtos em gabardine com corte preciso, contrastando com florais selvagens de camomila; bordados de flores em 3D em organza, ou com lantejoulas; peças de couro e denim em oposição aos chiffons, babados, rendas – o encontro entre o noturno e o cotidiano.

Na coleção cruise 2025 da Gucci, os detalhes da bolsa Horsebit em camurça prestam uma homenagem à forte conexão da marca com o mundo equestre, enquanto o denim assume um estilo descontraído. Inspirada na Itália dos anos 70, a bolsa Gucci Blondie, em couro ou toile, funde preciosidade e pragmatismo: carregada no ombro, exibe seu logotipo emblemático revestido de couro ou com uma técnica derivada da joalheria da Gucci.

Também vimos peças inspiradas no lifestyle inglês, mas com um sotaque italiano: xadrez, alfaiataria surgem com bordados de franjas de contas, por exemplo.

Além disso, a Gucci confirmou que os sapatos baixos são os queridinhos da vez, com todos os looks apresentados com sapatilhas ou creepers.

Confira o desfile completo:

The post Gucci apresenta coleção resort 2025 em Londres first appeared on GPS Brasília - Portal de Notícias do DF .