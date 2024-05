Henrique Neri FAB suspende recebimento de doações destinadas à tragédia do RS

A Força Aérea Brasileira (FAB) comunicou por meio de post em redes sociais que, devido à capacidade máxima dos galpões da FAB e do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), o recebimento de doações para a campanha Brasília pelo Sul está suspenso. O comunicado foi feito na tarde desta segunda-feira (13).

A FAB informou que retomará em breve o recebimento de doações, assim que houver disponibilidade nos locais designados para armazenamento. Brasília têm a maior movimentação registrada no país, até quinta-feira (9), foram registradas mais de 2 mil toneladas de donativos encaminhadas ao Sul do país.

A FAB agradeceu a generosidade e a solidariedade dos brasilienses, e reforçaram que as doações são fundamentais para ajudar as famílias afetadas pela tragédia . A Força Aérea continuará trabalhando para fornecer auxílio e suporte à população do Sul.

