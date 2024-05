Henrique Neri CCJ do Senado deve votar quarta castração química voluntária de reincidente em crimes sexuais

A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado Federal deve votar nesta quarta-feira (15), o Projeto de Lei (PL) 3.127/2019 , de autoria do senador Styvenson Valentim (Podemos-RN). O projeto permite a castração química voluntária para condenados reincidentes por crimes de estupro e violação sexual mediante fraude.

O relator da proposta, senador Angelo Coronel (PSD-BA), fez alterações na proposta, retirou a possibilidade de castração física (“intervenção cirúrgica de efeitos permanentes”) da proposta original, que poderia acarretar também a extinção da punibilidade do agressor que optasse por ela. O relator propõe ainda o aumento de um ano nas penas mínimas desses crimes.

A reunião está prevista para as 10h, e será analisado de forma definitiva. Se for aprovado, será encaminhado direto à Câmara dos Deputados, salvo se no mínimo nove senadores requererem análise também em Plenário.

