Caio Barbieri Brasília terá a primeira quadra comercial “lixo zero”

Conhecida como a Rua dos Restaurantes, a comercial da CLS 404/5 é a primeira de Brasília a ser conhecida como “lixo zero”. A quadra receberá seis “papa-lixos”, contêineres semienterrados que visam garantir segurança e evitar o acúmulo de resíduos, o que promove a limpeza da região e diminui o surgimento de doenças e vetores animais

Emendas parlamentares dos deputados Wellington Luiz (MDB), presidente da Câmara Legislativa (CLDF), e Thiago Manzino (PL), as quais somaram R$ 300 mil e que vão garantir que o projeto saia do papel.

“A iniciativa pioneira marca a inauguração da primeira quadra comercial lixo zero do DF, sendo um passo inicial para a expansão do programa para outras áreas comerciais. Esses papa-lixos representam uma medida essencial para aprimorar a gestão de resíduos no DF”, destacou Wellington.

Idealizado e gerenciado pelo Serviço de Limpeza Urbana ( SLU ), o programa Quadra Lixo Zero vai aprimorar a gestão de resíduos no comércio local, operação que posteriormente será avaliada para percorrer outras quadras comerciais do DF.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Wellington Luiz (@wellingtonluizdf)

The post Brasília terá a primeira quadra comercial “lixo zero” first appeared on GPS Brasília - Portal de Notícias do DF .