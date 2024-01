Conheça João Cândido, enredo da Paraíso do Tuiuti para o Carnaval 2024

Ao longo da história do Carnaval, muitos nomes emblemáticos da história do Brasil foram homenageados. E o próximo a ter sua vida e feitos contados na Sapucaí será João Cândido, o Almirante Negro, presente no enredo da Paraíso do Tuiuti. Em meados de 1910, o militar da Marinha de Guerra do país liderou a Revolta da Chibata e marcou de vez seu nome na história.