Mulher fica presa em cabine de roda-gigante no Rio de Janeiro

Dubai Eye (Dubai) É a maior roda-gigante do mundo. com 210 metros. Inspirada na London Eye, de Londres, tem quase 50 metros a mais que a segunda colocada. Foi inaugurada em 2021, mas teve que ser fechada no ano seguinte. Foi instalada em um centro de compras e entretenimento com lojas e restaurantes, com vista para a costa do Golfo Pérsico.