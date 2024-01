Colisão de aviões no Japão deixa mortos em aeroporto de Tóquio

Um acidente de avião no Japão deixou 5 mortos em 2/1/2024. Um Airbus A350-900 da Japan Airlines colidiu com uma aeronave da guarda costeira japonesa na aterrissagem no aeroporto internacional de Haneda, em Tóquio. Cinco tripulantes do avião militar morreram.