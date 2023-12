Elefante-marinho fica famoso ao circular pelas ruas na Austrália

Um elefante-marinho do sul de aproximadamente 450kg, chamado Neil, se transformou em sensação nas redes sociais, sobretudo no Tik Tok, onde tem quase 650 mil seguidores. O animal passou por aventuras inusitadas pelas ruas dos subúrbios litorâneos do sul da Tasmânia, na Austrália.