Milhões de sul-coreanos começarão 2024 mais jovens do que no Réveillon passado; entenda

Milhões de habitantes da Coreia do Sul vão começar 2024 mais jovens do que estavam o Réveillon de 2023. E a e a explicação remonta ao mês de maio deste ano quando uma mudança no calendário do país alterou a idade de muita gente.