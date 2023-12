Jabuticaba é eleita segunda melhor fruta do mundo

A enciclopédia gastronômica TasteAtlas elaborou uma lista com as melhores frutas do planeta, segundo os votos de seus leitores. Entre eles, está um fruto brasileiro, que conquistou o coração de pessoas ao redor do mundo. Trata-se da jabuticaba, originária da região da Mata Atlântica, que desbancou o açaí e ocupa a segunda colocação da lista.