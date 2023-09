“E quando o Filho do homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória; E todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor que aparta dos bodes as ovelhas; E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda.” (Mateus, 25:31-33)