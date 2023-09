Nome do livro: O Cemitério (1983) - Este é um dos é livros de terror mais famosos do autor, já que muitos fãs já leram e porque inspirou o clássico Cemitério Maldito, do ano de 1989. Na história, acontecimentos e fatos sombrios começam a acontecer com os integrantes da família Creed após descobrirem um cemitério de animais.