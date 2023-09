Marcio Garcia faz campanha contra leite e compra briga com produtores

"Apesar das vacas produzirem leite para alimentar os seus próprios filhotes, investigações secretas feitas em fazendas de leite no Brasil, documentaram que as vacas são impedidas de exercerem o seu instinto materno e outros comportamentos naturais, como amamentar e cuidar das suas crias. O seu leite é retirado e destinado para outra espécie: a humana", diz o trecho da nota no Instagram.