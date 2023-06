Muitas famílias brasileiras comem o famoso pão francês no café da manhã. Porém ele não tem origem na França, mas, sim, no próprio Brasil. No começo do século 20, brasileiros que voltaram da França - encantados com as famosas baguetes de lá - sugeriram esse pão menor, mas com massa mais clara do que os pães portugueses e italianos que já existiam no Brasil.